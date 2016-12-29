Президент «Урала»: «Если Павлюченко хочет играть за нас из-за любви к футболу, то с Широковым возникают вопросы об условиях»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба провело переговоры с экс-полузащитником сборной России Романом Широковым, который раннее объявил о завершении футбольной карьеры. По словам функционера, проблемой подписания контракта может стать высокие запросы игрока по зарплате.

«С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришел в «Урал», то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится», – сказал Иванов.