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  • Президент «Урала»: «Если Павлюченко хочет играть за нас из-за любви к футболу, то с Широковым возникают вопросы об условиях»

Президент «Урала»: «Если Павлюченко хочет играть за нас из-за любви к футболу, то с Широковым возникают вопросы об условиях»

29 декабря 2016, 22:47
9

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что руководство клуба провело переговоры с экс-полузащитником сборной России Романом Широковым, который раннее объявил о завершении футбольной карьеры. По словам функционера, проблемой подписания контракта может стать высокие запросы игрока по зарплате.

«С Романом Широковым мы провели переговоры. Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришел в «Урал», то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится», – сказал Иванов.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман Широков Роман
Комментарии (9)
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Obojaemiy
1483041865
Рома Павлюченко молодец. А Широкова всегда бабло интересовало, вон как ныл, что в ЦСКА не миллионы а тысячи получал
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Denis199244
1483043389
Широкову главное деньги а не футбол...
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BoltCX
1483047312
Собирают пенсионеров. ничего хорошего не выйдет.
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eddo23
1483047343
Развалит Урал по бырому долголи умеючи...
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x-x-x-x-x
1483051375
вроде кое кто говорил что Широков не бедный человек и не из за денег возвращаеться. а чтобы играть. а тут на те... все карты на стол... лицемерие
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Nesterenko
1483056627
Пустозвон этот Широков, только языком и умеет базарить. Больше ничего! Провел два сезона на хорошем уровне и сдулся. Не зря про него в свое время Гусев мнение высказал. А теперь это мнение поддерживает и Бубнов. Условия ему не нравятся, кому ты Рома нахрен нужен?
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Дмитрий Александрович
1483066773
Деньги у них на первом месте. А уж потом футбольная практика.
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serhz
1483076998
Вы ему на скамейку одеяльце подстелите -вот и все условия ! -просидит до мая в запасе , потому что он уже много лет изображает игрока в футбол - а затем всем начнёт рассказывать ,что не создали условия для великой звездульки-балабола .
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plehanov6
1483093052
Ни когда не сомневался, что этот РВАЧ всегда думает о деньгах, а не о футболе! Ни чего из себя не представляет(по крайней мере последние 1,5 года), а контракты требует ОГО-ГО!!!
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