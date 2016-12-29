Оздоев может продолжить карьеру в «Сент-Этьене»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Сент-Этьена». По информации источника, французский клуб планирует арендовать 24-летнего россиянина до конца сезона. Кроме «Сент-Этьена», в услугах футболиста заинтересован «Локомотив».

Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте хавбека, равняется 8 миллионам евро. В нынешнем сезоне Оздоев провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.