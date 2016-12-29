Источник: «Зенит» готов приобрести Ракицкого за 15 миллионов

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий потенциально может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет интерес «Зенит». Российский клуб готов приобрести 27-летнего игрока за 15 миллионов евро, однако «горняки» оценивают Ракицкого в 30 миллионов, утверждает турецкое издание Ajansspor. Ранее сообщалось, что футболиста хотел бы приобрести и «Бешикташ».

Ракицкий в текущем сезоне провел в чемпионате Украины 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.