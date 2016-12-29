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    Источник: «Зенит» готов приобрести Ракицкого за 15 миллионов

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий потенциально может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет интерес «Зенит». Российский клуб готов приобрести 27-летнего игрока за 15 миллионов евро, однако «горняки» оценивают Ракицкого в 30 миллионов, утверждает турецкое издание Ajansspor. Ранее сообщалось, что футболиста хотел бы приобрести и «Бешикташ».

    Ракицкий в текущем сезоне провел в чемпионате Украины 12 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 16:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4994

      neveldomha 29 декабря 2016, 23:43

      Наверное за гривняные бумажки, а не за баксы.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 29 декабря 2016, 19:01

      Решил закончить карьеру в сборной? Его ж не возьмут больше, если в Россию поедет играть
      Хотя зачем я сплетни буду Бомбардировские комментировать...

      1
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      Рейтинг: +11488

      alp 29 декабря 2016, 18:58

      это тот ракицкий, который в составе пражской спарты жестко надругался над спартачком из масквы? если он - надо брать! будем их пугать краснобледных ))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 декабря 2016, 18:34

      Ну вот, не стоит он столько! И половины даже.

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 29 декабря 2016, 18:25

      так и Знал, что мистер будет будет подтягивать своих

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 29 декабря 2016, 18:14

      Опять брехня,его цена не выше 4-5.Агенты стараются.Зениту он не нужен.

      1
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      Рейтинг: +2778

      волчарик 29 декабря 2016, 17:30

      сумма неадекватная,не сильнее тех кто есть,на перспективу возраст не тот,замарачиваться сейчас с украинцем себе дороже.такое впечатление что сайт сам стал придумывать информацию

      2
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      Рейтинг: +6378

      порт 29 декабря 2016, 17:05

      Ведь знают что утка, а один хрен печатают.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 декабря 2016, 17:01

      Не стоит он таких денег, но ради луческу, я думаю,Зенит потратится

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 29 декабря 2016, 16:59

      Ракицкий хороший центральный защ, плюс слева может отлично сыграть. Можно брать)))

      -1
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