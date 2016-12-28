Смолов считает, что ему еще раньше надо было переходить в «Урал»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, как в свое время решил покинуть московское «Динамо». Футболист в октябре 2014 года перешел в «Урал» на правах аренды.

«У нас с Черчесовым состоялся разговор. И он мне в личной беседе говорит: «Слушай, ну давай по-честному. Никто еще, выходя на 10 минут на замену, себя не проявил, чтобы заиграть в основе. Это очень тяжело. Реально таких случаев единицы». Кто таким был? Мне навскидку вспоминается только Сульшер из «Манчестера» — игрок замены, который выходил и забивал. А я выходил то слева, то справа и выступал в таких командах, где конкуренция была довольно высока и заиграть было тяжело. Поэтому, может быть, стоило сделать этот шаг с арендой в «Урал» раньше», – заявил Смолов.