Шикунов: «Таких людей, как Калачев, сейчас мало»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о том, как полузащитник команды Тимофей Калачев мог оказаться в составе «Анжи», но отказался от заманчивого предложения в плане финансов ради рекорда по количеству матчей за донской клуб.

«Весной 2014 года Калачева хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Беларуси. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я все прочухал». Таких людей сейчас мало», – рассказал Шикунов.

В текущем сезоне Калачев провел в составе «Ростова» 14 матчей в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет три голевые передачи.