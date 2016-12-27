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  • Ван дер Ваарт: «В 16 лет «Барселона» предлагала контракт, но я даже не думал об этом»

Ван дер Ваарт: «В 16 лет «Барселона» предлагала контракт, но я даже не думал об этом»

27 декабря 2016, 21:18

Полузащитник «Мидтьюлланда» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о шансе попасть в «Барселону» в юношеском возрасте.

«В 16-летнем возрасте «Барселона» предложила мне контракт, но я об этом даже не думал. Я чувствовал, что сначала должен сделать себе имя в «Аяксе». В общем-то, это мой совет всей перспективной молодежи в Эредивизие — прежде чем куда-либо переезжать, покажите свой уровень в Голландии. Сейчас мода на молодых игроков, которых хвалят уже после пары хороших игр. После нескольких матчей на высоком уровне их вызывают в сборную и связывают с большими клубами», – приводит слова финалиста ЧМ-2010 издание Noordhollands Dagblad.

Источник: Бомбардир.ру
Дания. Суперлига Европа Барселона Мидтьюлланд ван дер Ваарт Рафаэль
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