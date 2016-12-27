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    Веретенников: «Смолов – лучший форвард в РФПЛ, но еще хотел бы выделить Дзюбу»

    Бывший футболист сборной России Олег Веретенников назвал лучших нападающих страны. По его версии, лучшими форвардами РФПЛ в нынешнем году стали Федор Смолов из «Краснодара» и Артем Дзюба из «Зенита».

    «В этом году в чемпионате России лучший — Федор Смолов, это без вопросов. Я бы еще хотел выделить Артема Дзюбу, который тоже много забивает и прекрасно исполняет свою роль нападающего. Смолов и Дзюба определенно сейчас выглядят сильнее остальных. Надо понимать, что у них просто разная манера игры. Но в нашем чемпионате выделяется именно Смолов», — сказал Веретенников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.12.2016 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 декабря 2016, 11:56

      Жонатас из Рубина то же в поряде. У них там сборная солянка перед началом сезона собралась, для таких стартовых условий, потом выглядел совсем не плохо.

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