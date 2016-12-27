Веретенников: «Смолов – лучший форвард в РФПЛ, но еще хотел бы выделить Дзюбу»

Жонатас из Рубина то же в поряде. У них там сборная солянка перед началом сезона собралась, для таких стартовых условий, потом выглядел совсем не плохо.
Бывший футболист сборной России Олег Веретенников назвал лучших нападающих страны. По его версии, лучшими форвардами РФПЛ в нынешнем году стали Федор Смолов из «Краснодара» и Артем Дзюба из «Зенита».
«В этом году в чемпионате России лучший — Федор Смолов, это без вопросов. Я бы еще хотел выделить Артема Дзюбу, который тоже много забивает и прекрасно исполняет свою роль нападающего. Смолов и Дзюба определенно сейчас выглядят сильнее остальных. Надо понимать, что у них просто разная манера игры. Но в нашем чемпионате выделяется именно Смолов», — сказал Веретенников.