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    Губернатор Санкт-Петербурга: «Подготовка к Кубку конфедераций в городе идет практически по плану»

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, как проходит подготовка города к Кубку конфедераций, который состоится в 2017 году в России.

    «Практически все идет по графику. К Кубку конфедераций уже в 2017 году будут сданы развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (на сегодня готовность 75 процентов) и Яхтенный мост – подарок наших строителей, и подарок хороший, потому что он улучшит транспортную доступность из густонаселенного Приморского района на Крестовский остров. Его откроют для движения весной 2017 года.

    Отставание по метро в начале этого года составляло порядка двух месяцев, к 1 декабря оно сократилось до 30 дней. Метростроевцы объясняют, что была сложной проходка через грунты со стороны Приморского района. У них готов вариант, как наверстать этот месяц после того, как проходческий щит дойдет до самой станции «Новокрестовская». Наши метростроевцы – люди опытные, думаю, что так оно и будет», – заявил Полтавченко.

    Источник: ТАСС

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    27.12.2016 01:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 декабря 2016, 09:46

      Траву покрасить не забудьте...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 27 декабря 2016, 09:16

      Как всегда стихию в планы не включили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 27 декабря 2016, 09:00

      Начнется он тоже ПРАКТИЧЕСКИ вовремя?

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