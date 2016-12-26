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  • Кульков: «Не думаю, что Цаллагов сможет полноценно заменить Витселя»

Кульков: «Не думаю, что Цаллагов сможет полноценно заменить Витселя»

26 декабря 2016, 17:08
3

Бывший защитник «Зенита» Василий Кульков высказал мнение относительно вероятного перехода в стан сине-бело-голубых защитника «Крыльев Советов» Ибрагима Цаллагова. Ранее СМИ сообщили, что самарский и петербургский клубы ведут переговоры по трансферу 26-летнего игрока.

«Клуб покидает Витсель, но не думаю, что Цаллагов смог бы стать полноценной заменой Акселю. Однако мне не хотелось бы оценивать качество игры футболиста. Во многом результат зависит от того, насколько это «его команда»: нужно найти такую, в которой он смог бы раскрыться в полной мере.

«Зенит» для России – топ-клуб, у которого есть все для того, чтобы любой футболист, попадая туда, проявлял себя в полной мере. Несомненно, у сине-бело-голубых есть определенные кадровые проблемы с уходом основных игроков. Думаю, Цаллагова берут не для того, чтобы он сидел на скамейке. Время адаптации новичка будет зависеть как от коллектива, так и от профессиональных навыков самого Ибрагима», – сказал Кульков.

В текущем розыгрыше РФПЛ Цаллагов принял участие в 16-ти встречах, отметившись одной голевой передачей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Цаллагов Ибрагим
Комментарии (3)
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Nevsky_RU
1482763089
"топ-клуб, у которого есть все для того, чтобы любой футболист, попадая туда, проявлял себя в полной мере." - кроме тренерского доверия и игрового времени. Последний тренер, кто давал всем игрокам обоймы шансы, это Спалетти в первые годы своего пребывания в Зените. После и он же и последующие тренера, этим качеством не блещут. Постоянно в составе варятся какие то игроки, и молодые и не очень, которые и не играют и не в аренде и не продаются.
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Обер-КанцлерЪ
1482768937
Как Цаллагов может заменить Витселя, если у них разные позиции на поле ?
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Диктор
1482774219
Побольше бомжам таких игроков как Цаллагов-надеюсь такими трансферами они войдут все же в тройку.
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