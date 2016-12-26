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«Зенит» нацелился на Роббена

26 декабря 2016, 16:02
30

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену. При этом сообщается, что сам голландец не имеет никакого желания покидать мюнхенский клуб.

Сделка может состояться при условии, если сине-бело-голубые согласятся заплатить за 32-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Роббен забил пять голов и сделал три результативные передачи в 10-ти встречах.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Роббен Арьен
Комментарии (30)
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Gazelvagen877
1482757440
Ни хера какие сны снятся бомжам
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ivanthebest
1482757930
Кто что курнул? Скажите пжл, а то Ерёма бьётся в экстазе в поисках новой потехи, которая так не хило вставляет...)
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Dgad
1482758189
Чем это Зенит нацелился на Роббена? Дулом автомата??? Типа: Давай Айрен подписывай с нами контракт, а то хана тебе,))))))))))))))))))))Артисты,)))))))
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алекс88
1482760190
Желтушники сраные....с каждым днём все тупее и тупее сказки пишете...под новый год наверно настрочите что Мордовия на Месси с Роналду нацелилась
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Garrincha58
1482763669
бред!!! заплатят лямов 10-15 дадут зарплату лямов 5,а он сыграет за год 5 матчей может забьет 3-4 мяча против Томи или Анжи и весь оставшийся год будет травму лечит и восстанавливаться так скажите какой дурак это все выдумывает какой придурошный тут выбрасывает такие бомбардирские новости
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adekvat
1482766552
боль моль
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loboda2012
1482767847
Правильно, а почему бы Миллеру не выручить Германию и не купить неликвид на народные деньги. У нас в России традиция такая, хлам скупать!
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diadushka
1482768049
Роббен же не съел свои мозги на завтрак, чтобы соглашаться с такой затеей) Лучше уж в Китай поехать доигрывать или в эмираты - уровень чемпионатов такой же, но денег больше! Ни бомжарня, ни хлев, ни ипподром, и тем более все остальные - не соответствуют его уровню
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Обер-КанцлерЪ
1482768668
"Проявляет интерес" и "нацелился" - настолько разные вещи, что из них можно сделать новость на бомбардир.ру !
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polt
1482775010
Как китайцы, собирают всех когда-то игравших... Ставки на молодежь нет. Хотят здесь и сейчас. Футбол не важен, важен и нужен результат.
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