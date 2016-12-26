«Зенит» нацелился на Роббена

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Арьену Роббену. При этом сообщается, что сам голландец не имеет никакого желания покидать мюнхенский клуб.

Сделка может состояться при условии, если сине-бело-голубые согласятся заплатить за 32-летнего футболиста порядка 10 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Баварией» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Роббен забил пять голов и сделал три результативные передачи в 10-ти встречах.