Игуаин считает, что у Дибалы есть все качества, чтобы стать игроком топ-уровня, как Месси

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин положительно отозвался об игре партнера по команде Пауло Дибале. По словам футболиста, у аргентинца есть все шансы, чтобы выйти на один уровень с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси и Дибала очень похожи. Месси – лучший, что и доказывает изо дня в день. Дибале же пока всего 23 года, он молод, все зависит от него. Мне кажется, у Паоло есть все, чтобы стать игроком топ-уровня, но для этого нужен крепкий характер. У него будет много взлетов и падений, но он должен сохранять спокойствие, принимая как похвалу, так и критику», – сказал Игуаин.