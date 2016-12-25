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    Ещенко: «Аленичев хотел спартаковского футбола, а для Карреры главное – дисциплина»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сравнил требования к игре команды нынешнего главного тренера Массимо Карреры и занимавшего до него данный пост Дмитрия Аленичева. По словам футболиста, итальянец особое внимание акцентирует на дисциплине.

    «Дисциплина – самое главное для Карреры. Каждый должен заниматься своим делом и понимать, чего от него хочет тренер. Аленичев? Просто Каррера воспитан по-другому. Аленичев хотел спартаковского футбола. Чтобы были стеночки, забегания. Каррера, как я уже сказал, требует, чтобы была дисциплина», – сказал Ещенко в интервью «Российской газете».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 17:36
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 25 декабря 2016, 20:41

      одно другому не мешает... только вы не можете это сделать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 25 декабря 2016, 19:36

      Ещенко должен быть в основе всегда!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 26 декабря 2016, 00:13

      Лодыгин всяко лучше вашего идолопоклонника.

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