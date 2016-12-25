Ещенко: «Аленичев хотел спартаковского футбола, а для Карреры главное – дисциплина»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сравнил требования к игре команды нынешнего главного тренера Массимо Карреры и занимавшего до него данный пост Дмитрия Аленичева. По словам футболиста, итальянец особое внимание акцентирует на дисциплине.

«Дисциплина – самое главное для Карреры. Каждый должен заниматься своим делом и понимать, чего от него хочет тренер. Аленичев? Просто Каррера воспитан по-другому. Аленичев хотел спартаковского футбола. Чтобы были стеночки, забегания. Каррера, как я уже сказал, требует, чтобы была дисциплина», – сказал Ещенко в интервью «Российской газете».