Цаллагов: «Зенит»? Не считаю правильным комментировать слухи»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский и самарский клубы ведут переговоры о трансфере 26-летнего россиянина.

– Правда ли, что вы переходите в «Зенит»?

– Не знаю, о чем вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу.

– Дмитрий Шляхтин говорит о том, что переговоры между клубами ведутся, но окончательной договоренности нет.

– Мне никто не звонил и не говорил об этом.

– Насколько вам был бы интересен вариант с «Зенитом»?

– Не люблю фантазировать. Но, по-моему, вы задаете риторический вопрос.

– Чувствуете себя готовым к конкуренции в таком клубе?

– Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе – уже не важно. Конечно, до меня слухи о «Зените» доходят. Но это все слухи, а комментировать их правильным не считаю.