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    «Крылья Советов» готовы отпустить Цаллагова в «Зенит»

    Глава Совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин подтвердил интерес к защитнику Ибрагиму Цаллагову со стороны «Зенита». По его словам, на данный момент клубы ведут переговоры о трансфере россиянина.

    – Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет. Может быть, что-то ночью произошло?

    – Но вы готовы, в случае если «Зенит» даст определенную сумму, отпустить футболиста?

    – Да.

    – У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?

    – Да.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2016 13:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 25 декабря 2016, 15:50

      Года 3 или 4 уже слухи ходят что Цаллагова заберут. Вот и конкретика. Хотя раньше фигурировал ЦСКА по слухам, а в итоге Питер и по делу. И да всё-таки он намного опытнее и увереннее, чем Новосельцев, да и лидерские качества есть. Так что шансы даже на игру в основе есть, тем более что пока закупки по иным позициям только легионеры.

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      Рейтинг: +11

      Дэс 25 декабря 2016, 15:28

      – У Цаллагова в контракте нет фиксированной суммы выкупа или это вопрос переговоров?
      – Да.
      Ответил, как женщина, когда у неё спрашивают, милая, ты куда хочешь в кино или в ресторан, а она отвечает -"да". И что ДА? )))

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      Рейтинг: +239

      Михас007 25 декабря 2016, 15:20

      вперед Ибрашка

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 25 декабря 2016, 14:47

      Зенит все больше и больше превращается в крепкого середняка РФПЛ

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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 25 декабря 2016, 13:27

      Надо было заголовок сделать - Зенит подписал Ибру ))

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 декабря 2016, 13:14

      Как-то Зенит не уверенно укрепляется

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