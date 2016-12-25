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    Кавазашвили: «У Эменике есть сила и умение забивать голы. Он поможет «Спартаку»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном возвращении нападающего Эммануэля Эменике в московский клуб. Ранее сообщалось, что 29-летний форвард может достаться красно-белым бесплатно.

    «Видимо, у Зе Луиша действительно серьезная травма, раз руководство решило вернуть центрального нападающего. Но даже если Зе Луиш восстановится, то два футболиста с таким широким диапазоном послужат большим подспорьем для красно-белых.

    Во всей этой ситуации «убивает» одно: мы никак не можем воспитать своих центральных нападающих. Был Дзюба, которого, к сожалению, не удержали. Теперь он представляет интересы конкурентов. Эменике впишется в любую команду, потому что у него есть сила и умение забивать голы. А больше красно-белым ничего и не надо. Думаю, он поможет клубу», – сказал Кавазашвили.

    «Он живет по своим правилам». Зачем «Спартак» возвращает Эменике

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2016 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 25 декабря 2016, 14:14

      очередная деревяшка этот зюба

      1
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      ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > alll-1 25 декабря 2016, 15:07

      Распиаренное бревно, я бы сказал.

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