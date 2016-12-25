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    Эменике может достаться «Спартаку» бесплатно

    Вероятность возвращения нападающего «Фенербахче» Эммануэля Эменике в «Спартак» возрастает. Турецкий клуб готов отдать футболиста в аренду бесплатно. Однако красно-белые должны будут выплачивать нигерийцу зарплату в 100% размере, утверждает Milliyet. Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в футболисте.

    Рыночная стоимость форварда оценивается в 9 миллионов евро. В текущем сезоне Эменике провел 10 матчей чемпионата Турции в составе «Фенербахче». На его счету три гола и три результативных передачи

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 07:50
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 декабря 2016, 18:06

      Однозначно брать... А Адриано лесом посылать...

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 25 декабря 2016, 15:35

      на халяву если, то надо брать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 25 декабря 2016, 13:21

      отличный нападающий, он еще себя проявит, даже не сомневаюсь в нем

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 25 декабря 2016, 11:30

      Нападающий то нужен, но лучше посмотреть на его игру подетальней.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 декабря 2016, 11:22

      Называется -сойдёт для сельской местности.

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 25 декабря 2016, 11:02

      гуд

      0
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      Рейтинг: +765

      alex1004 25 декабря 2016, 10:53

      Хороший вариант.

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      Рейтинг: +173

      agrmark 25 декабря 2016, 10:44

      Было бы не плохо.

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      Рейтинг: +1009

      Krics 25 декабря 2016, 10:32

      Людоед возвращается? !!!

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 декабря 2016, 10:30

      Было бы неплохо!

      1
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