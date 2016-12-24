«Шанхай СИПГ» вступил в борьбу за Витселя и предлагает «Зениту» 25 миллионов

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель может переехать в Китай. Футболистом интересуется «Шанхай СИПГ», который возглавляет бывший главный тренер питерского клуба Андре Виллаш-Боаш. Помимо этого, в китайской команде выступает бывший партнер бельгийца Халк.

Сумма трансфера устроила «Зенит» и составит 25 миллионов евро. Сообщается, что китайский клуб предлагал 27-летнему футболисту контракт на 12 миллионов евро в год, но тот ответил отказом. Стороны продолжают переговоры.

Ранее сообщалось, что на Витселя претендует «Ювентус» и «Барселона».