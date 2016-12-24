Семшов приступит к своим обязанностям в «Арсенале» 10 января

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов подтвердил информацию о вхождении Игоря Семшова в тренерский штаб «оружейников». 38-летний экс-футболист «Торпедо», «Динамо», «Зенита» и «Крыльев Советов» будет помогать главному тренеру красно-желтых Сергею Кирьякову.

«По Семшову я могу подтвердить информацию: Игорь с 10 января приступит к работе в качестве помощника главного тренера», – приводит слова Балашова «Тульский футбол» со ссылкой на программу «12-й игрок» на телеканале «Первый тульский».

Также функционер подчеркнул, что вопрос о привлечении на зимние сборы тренера по физподготовке сборной России Владимира Паникова в данный момент остается открытым.

«По Паникову ситуация немного другая. У нас есть желание пригласить его помочь нам на сборах, но есть несколько моментов. Первое – он имеет действующий контракт с РФС, являясь одним из тренеров сборной. И эти слухи о приглашении Паникова сыграли нам не очень хорошую службу. И он, и руководители РФС, и Станислав Черчесов узнали об этом раньше, чем появился предметный разговор. Поэтому вопрос ещe в стадии решения», – добавил Балашов.