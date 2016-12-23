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Чернышов готов возглавить «Црвену Звезду»

23 декабря 2016, 10:16
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Андрей Чернышов признался, что ждет предложения от руководства «Црвены Звезды» возглавить эту команду.

«Насколько понимаю, ситуация с Божовичем и «Црвеной Звездой» еще не определена. Тренер поставил ряд условий перед руководством. Контракт у него до лета 2018 года. Насколько знаю из журналистских кругов, Божович пообщался с руководством клуба и сказал, что хотел бы, чтобы после него команду возглавил Чернышов. Но пока о чем-то говорить рано, официальные лица со мной на сегодняшний день не связывались.

У тренеров всегда есть какие-то стимулы к тому, чтобы расти и добиваться высоких результатов. «Црвена Звезда» – большой клуб, с традициями. Мне было бы интересно поработать там, это сложно – требовательные болельщики и руководство, «Звезда» должна всегда быть чемпионом. К тому же в еврокубках команда давно не играла — это тоже одна из главных целей руководства. Предметного предложения нет, но в обозримом будущем я бы с удовольствием возглавил такой клуб, как «Црвена Звезда».

Мне комфортно в «Спартаке» и в самом городе. Ко мне уважительно здесь относятся. Пока я не так давно работаю в клубе, решаем только локальные задачи. В прошлом сезоне нужно было сохранить место в чемпионате, в этом – в короткий срок сформировать новую команду. В межсезонье состав сменился почти на 80 процентов. Поэтому работы было много, сейчас достаточно молодых футболистов, у нас неопытная линия обороны, хоть и демонстрирующая свою перспективу. Но, несмотря на это, мы успешно провели первую половину сезона и уже боремся за попадание в первую восьмерку.

Это дело нужно довести до хорошего конца, а потом уже можно будет смотреть различные варианты, если они будут», – сказал Чернышов.

Напомним, что Чернышов работал тренером московского «Спартака», а затем занимал пост спортивного директора столичного «Торпедо».

Источник: «Спорт день за днем»
Спартак Сб Црвена Звезда Божович Миодраг Чернышов Андрей
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shinnik
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