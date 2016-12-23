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    Джано: «Такого «Спартака», как при Каррере, не было никогда. У нас появилось желание бороться, чего не было при Аленичеве»

    Полузащитник «Спартака» Джано выразил мнение, что причиной успехов московского клуба в нынешнем сезоне является главный тренер команды Массимо Каррера. Напомним, на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    – Много версий, за счет чего «Спартак» выбился в лидеры. Главная причина?

    – Каррера. Я в клубе с лета 2007-го, лишь на год уезжал в «Ростов». Такого коллектива, как при Массимо, не было никогда. Сегодня один за всех и все за одного.

    – Это точно заслуга итальянца?

    – Сто процентов. Он создал атмосферу. Вы же видите, какое желание бороться, побеждать…

    – При Аленичеве этого не было? Люди-то те же.

    – Люди те же – а не было! По себе чувствую: за Карреру могут встать все. А доверие – к каждому. Любой в «Спартаке» сейчас так ответит.

    – Вряд ли дело только в атмосфере.

    – Каррера – сильнейший тактик! Здорово объясняет, как обороняться, как действовать впереди. Кто-то говорил: «В нападении нужна импровизация». Каррера же выстраивает игру от соперника. С кем-то надо по центру атаковать, с кем-то – через фланги. Мне кажется, над тактикой он работает круглые сутки. С первого дня, едва стал исполняющим обязанности, бросилось в глаза, что хочет побеждать. Все же тогда писали – в «Спартак» должен этот прийти, тот… Каррера никого не слушал! Заряжал эмоциями! С ним очень комфортно, каждая тренировка, как праздник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2016 01:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 декабря 2016, 14:29

      Как приятно такие интервью читать. Прям бальзам на душу)) Надеюсь что и дальше в команде будет отличная обстановка и наши ребятки смогут взять-таки желанный трофей, и желательно не один. Массимо и нынешний Спартак этого заслуживают...

      0
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 23 декабря 2016, 13:07

      Похоже, что Спартак надо всегда чем-то заряжать. Каррера - эмоциями, Волера- пинками через бога мать.........уравновешенному, как Аленичев, делать было изначально нечего.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 декабря 2016, 12:28

      Опаньки! Я-то думал, что состояние микроклимата в команде способен оценить даже хреновенький психолог. Как-то непрофессионально Джано высказался. Выходит, общего стремления к достижению поставленных целей совсем не было. Коллектив - дело великое. Но, были же родные спартаковцы Карпин, Аленичев. А они в большей степени мотиваторы, чем тренеры.

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:11

      Наоборот, круто что в РФПЛ появился еще один КОНКУРЕНТОСПОСО́БНЫЙ коллектив

      3
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      Рейтинг: +24

      seawave 23 декабря 2016, 10:44

      Так если у игроков не было желания бороться, а теперь есть, может быть, дело не в тренере???

      -3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 23 декабря 2016, 09:56

      Какой все-таки злой народ, ну не как не могут признать,что Спартак в этом году -это реальная сила в нашем чемпионате! Завидуйте молча!

      4
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      Рейтинг: +19

      Lucky man777 23 декабря 2016, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бла ,бла ,бла ,щас пойдут поражения и по другому запоёте.

      -5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 декабря 2016, 09:24

      Если завтра снимут Каррера, то отзывы о нем со стороны игроков будут совсем
      другие. Хорошо ему подпевают пока Каррера у руля, чтобы быть в основе.

      -3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > vladimir-7 23 декабря 2016, 10:04

      Ну так происходит во всех командах,не только в Спартаке! Когда все хорошо,так и песни радостные, когда плохо все о грустном! Только вот Спартак всем покоя не дает!

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 декабря 2016, 09:21

      А при Алиничеве желание было делать что ?

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      Рейтинг: +767

      товрос 23 декабря 2016, 09:12

      не пизди,самый лучший спартак был при Романцеве

      3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > товрос 23 декабря 2016, 10:08

      А по мне самый лучший Спартак был при Бескове! Тогда и Союзный чемпионат был намного сильнее Российского! Хотя и Романцевский был классным!

      5
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      Рейтинг: +767

      товрос > Опорник84 23 декабря 2016, 10:11

      я про тот СПАРТАК который я помню

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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > товрос 23 декабря 2016, 10:13

      Согласен!

      2
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