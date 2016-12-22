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    Глушаков: «Я просил вернуть Кирилла Комбарова? Это полный бред»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он является инициатором возможного возвращения в команду нынешнего защитника «Томи» Кирилла Комбарова. Ранее сообщалось, что капитан красно-белых и брат Кирилла Дмитрий Комбаров попросили тренерский штаб клуба вернуть футболиста.

    «Это полный бред. Я бы никогда в жизни не подошел к тренерскому штабу и не попросил о том, чтобы взять в команду какого-либо игрока», – заявил Глушаков.

    Источник: ТАСС

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    22.12.2016 18:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 22 декабря 2016, 19:28

      Глушак адекватный спортсмен, такого точно не сделает! Вред своей команде не принесет)))

      2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 22 декабря 2016, 18:32

      В это поверю. Развели тут утятину. Еще скажите ..ю.у хотят вернуть. Сравнение не очень, но так же ни о чем

      5
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Filllllll 22 декабря 2016, 19:37

      Журнашлюхи сегодня уже Манджукича нам продавали.

      3
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