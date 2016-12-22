Глушаков: «Я просил вернуть Кирилла Комбарова? Это полный бред»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он является инициатором возможного возвращения в команду нынешнего защитника «Томи» Кирилла Комбарова. Ранее сообщалось, что капитан красно-белых и брат Кирилла Дмитрий Комбаров попросили тренерский штаб клуба вернуть футболиста.

«Это полный бред. Я бы никогда в жизни не подошел к тренерскому штабу и не попросил о том, чтобы взять в команду какого-либо игрока», – заявил Глушаков.