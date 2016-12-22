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    Уткин: «Думаю, «Динамо» умрет»

    Телекомментатор Василий Уткин прокомментировал положение дел в московском «Динамо». Журналист затронул и тему возможной распродажи игроков «Анжи».

    «Анжи»? Это пример специфики решения одного человека. Одному конкретному человеку может взбрести в голову все, что угодно. Если клуб – частная собственность одного человека, то с командой могут происходить невообразимые вещи.

    Вот «Динамо» умирает только из-за того, что его разбазарили. «Динамо» – умрет. Потом, наверное, оживет, но сейчас умрет», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    22.12.2016 16:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +364

      neofizer 3 января 2017, 11:49

      упадыш какой-то..весь футбол херит-то Урал,теперь Динамо...

      1
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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 28 декабря 2016, 09:03

      Уткин думками богат

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 26 декабря 2016, 17:37

      Дуплетом по жирненькому!!!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 декабря 2016, 10:30

      Все умрут,а я останусь.(утеныш)

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 декабря 2016, 13:52

      Видимо начал репетировать канун Нового года!)))

      1
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 23 декабря 2016, 07:50

      Уткин: "Думаю,я скоро умру".

      3
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      Рейтинг: +137

      olebar73 22 декабря 2016, 20:30

      Жиробас рулит

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 22 декабря 2016, 19:30

      чо там про маяк в песне поется?)

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 декабря 2016, 19:24

      ...Кто ваще пускает этого дятла крякать про футбол?!. Аналитик от слова "анал", как и большинство его собратьев, отрабатывающих проститутские заказы. Хрень...

      3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 декабря 2016, 18:58

      вообще не в тему умрет , пусть следит за базаром утконос несчастный

      2
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