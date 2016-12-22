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    Голкипер «Уфы» Лунев успешно прошел медосмотр в «Зените»

    Голкипер «Уфы» Андрей Лунев близок к переходу в «Зенит». В среду днем страж ворот успешно прошел медицинское обследование в питерском клубе.

    25-летнему вратарю предложен контракт на 4,5 года. Пока соглашение не подписано, так как есть вопросы по личным условиям. Ожидается, что переход произойдет в ближайшие дни.

    На счету Лунева в текущем сезоне РФПЛ 11 матчей, шесть из которых он отстоял «на ноль».

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.12.2016 01:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7

      Елена078 22 декабря 2016, 14:24

      Прежде,чем писать и делать выводы,надо разбираться о чем пишешь. Лунев один из лучших росссийских вратарей играющий на выходах с отличной поставленной вратарской техникой!!! Я знаю о чем я говорю ,а вы делетант!!!!!

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 декабря 2016, 11:40

      Кхм, кипера который показывает не плохую игру первые пол сезона в карьере, берут на контракт сроком 4,5 года. Позитивное мышление у скаутов Зенита...

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      Рейтинг: +767

      товрос 22 декабря 2016, 11:35

      ты сначало лавку наждачуой отшлифуй, чтобы занозу не загнать в одно место

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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 22 декабря 2016, 10:01

      на хрен он нужен?

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 декабря 2016, 07:27

      Жалко мне тебя...

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 декабря 2016, 03:40

      хорошо!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 декабря 2016, 02:42

      Ну главное,что бы на лавке не сидел

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      Рейтинг: -2

      Steem 22 декабря 2016, 02:29

      Что я и говорил (((

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      Рейтинг: +151

      VITPO 22 декабря 2016, 02:29

      Интересный поворот в карьере.Удачи.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 декабря 2016, 01:50

      Удачи Андрею, надеюсь не забронирует место на лавке

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