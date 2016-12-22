Голкипер «Уфы» Лунев успешно прошел медосмотр в «Зените»

Голкипер «Уфы» Андрей Лунев близок к переходу в «Зенит». В среду днем страж ворот успешно прошел медицинское обследование в питерском клубе.

25-летнему вратарю предложен контракт на 4,5 года. Пока соглашение не подписано, так как есть вопросы по личным условиям. Ожидается, что переход произойдет в ближайшие дни.

На счету Лунева в текущем сезоне РФПЛ 11 матчей, шесть из которых он отстоял «на ноль».