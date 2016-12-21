Райола: «Ведем переговоры с английскими клубами по Балотелли»

Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, заявил, что ведет переговоры с рядом английских клубов по переходу игрока. По словам представителя, он всегда знал, что игрок наберет прежнюю форму.

«Да, мы уже ведем переговоры с английскими клубами, но об этом пока рано говорить. Я всегда знал, что Марио снова наберет форму. Он уже показывал стабильную игры в последний год в «Ливерпуле», ведь Марио не был так эмоционален, как ранее. Очень жаль, что Клопп не дал ему шанса проявить себя, но Марио все доказал себе, а не другим», – сказал Райола.