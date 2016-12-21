Тренер «Днепра»: «Не боимся проводить сборы в Турции. Мы ведь не русские»

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о графике сборов клуба этой зимой. По словам специалиста, его команда не планирует отменять один из сборов, который пройдет в Турции.

«В Испании отличный климат, зимой там довольно тепло. Да и спарринг-партнеров интересных можно найти. А вот третий сбор в феврале мы проведем уже в Турции, погода к тому времени там будет получше, в январе у них холодно и сильный ветер. Не страшно ли из-за терактов? В Анталье ведь ничего такого не происходит. Да и чего нам бояться? Мы ведь не русские», – сказал Михайленко в интервью «Вестям».