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  • Тренер «Днепра»: «Не боимся проводить сборы в Турции. Мы ведь не русские»

Тренер «Днепра»: «Не боимся проводить сборы в Турции. Мы ведь не русские»

21 декабря 2016, 21:17
16

Исполняющий обязанности главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко рассказал о графике сборов клуба этой зимой. По словам специалиста, его команда не планирует отменять один из сборов, который пройдет в Турции.

«В Испании отличный климат, зимой там довольно тепло. Да и спарринг-партнеров интересных можно найти. А вот третий сбор в феврале мы проведем уже в Турции, погода к тому времени там будет получше, в январе у них холодно и сильный ветер. Не страшно ли из-за терактов? В Анталье ведь ничего такого не происходит. Да и чего нам бояться? Мы ведь не русские», – сказал Михайленко в интервью «Вестям».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Днепр
Комментарии (16)
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lisal
1482344649
Еще один зомби-украинец!!!
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hirurg99
1482345248
Всем привет! Вот сучёнок хохловский! Зачем нормальным людям график сборов "Днепра"? Это, что за команда такая?
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kara-mba
1482345266
Без мозгов что ли? Ведь аукнется же! Не долго осталось.
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Антибиотик
1482345681
Какое же оно недалекое. Совсем мозги пропил? А ведь я уверен, этот тренеришка при первом взрыве китайской петарды даст по тапкам, что хрен догонишь.
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Andrey160268
1482347137
Ничего не боятся только дураки или люди, которым уже нечего терять. Делая такое заявление, господин Михайленко выглядит полным дураком, ну а терять Украине уже действительно нечего, так почему бы Днепру не провести свои сборы в Сирии, там в это время еще теплее будет, да и подешевле чем в Турции.
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Chernyi Lis
1482348744
чтоб вас там порезали..((
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Анжер
1482349174
Ракету на них во время сборов.П.....сы.
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Даникс-72
1482353281
Ну что вы накинулись все? Им и правда безопасней в Турции, чем дома.
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Акамутo Хуевато
1482355347
Вы не Русские,вы поганки бандеровские.
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ЮЗИК
1482480415
не русские это точно
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