«Зенит» нацелился на хавбека «Флуминенсе»

По информации Vai e Vem do Futebol, «Зенит» может приобрести полузащитника «Флуминенсе» Густаво Скарпу. Еще одним претендентом на 22-летнего игрока является «Бенфика».

Скарпа – воспитанник академии «Флуминенсе». Всего в составе команды из Рио-де-Жанейро он принял участие в 56-ти встречах, отметившись 10-ю голами и девятью результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 4 миллиона евро.