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«Зенит» нацелился на хавбека «Флуминенсе»

21 декабря 2016, 17:56
14

По информации Vai e Vem do Futebol, «Зенит» может приобрести полузащитника «Флуминенсе» Густаво Скарпу. Еще одним претендентом на 22-летнего игрока является «Бенфика».

Скарпа – воспитанник академии «Флуминенсе». Всего в составе команды из Рио-де-Жанейро он принял участие в 56-ти встречах, отметившись 10-ю голами и девятью результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 4 миллиона евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Флуминенсе
Комментарии (14)
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dudkadim
1482333206
Кто кто
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DS7
1482333274
Луческу в Зените делает то же, что и в Шахтере, скупает бразильцев. Но стоит признать - в СНГ он лучше всех работает с ними
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яйва-яйва
1482334147
хорошо!
Ответить
Тraumtanzеr
1482334358
Шо за цыган?
Ответить
artem 81
1482334447
хрень
Ответить
polyshuk23
1482336904
А у зинки нет и не будет не когда своих воспитанников аршавин ,как то за все существования зинки ,как то вылести сумел :))
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Фан666
1482337000
Одна Бразилия! Жаль Зенит, никакой пользы сборной от него
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DIDI 23
1482338584
Лямов за сто купят...
Ответить
Gullit 76
1482347420
На перспективу Луческу работает .За 4 в самый раз,потом за сорок в Китай.Спартаку наоборот нужно сейчас поэтому Адриано.
Ответить
Nevsky_RU
1482349980
С ондной стороны понятно, что Луческу один из ведущих спецов по бразильцам, раскрывает их и делает звёзд, умеет разглядеть талант там, где не видят скауты ведущих европейских клубов. Но с другой, в латинской америке сейчас нифига не бразилия тон задаёт. В Чили, Колумбии совсем никого нет?
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