Дракслер не может сделать выбор между «ПСЖ» и «Арсеналом»

Хавбек «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер пока не может определиться со своим будущим. По информации СМИ, интерес к 23-летнему игроку проявляют «ПСЖ» и «Арсенал», однако сам он пока не готов сделать выбор в пользу одного из клубов. Как сообщил агент футболиста Роджер Виттманн, решение относительно нового места продолжения карьеры будет выбрано немцем до конца текущей недели.

«Юлиан колеблется между «ПСЖ» и «Арсеналом». Все решится в ближайшие дни», – приводит слова Виттманна Bundesliga Spotlight.

Контракт Дракслера с «волками» имеет юридическую силу до середины 2020 года. Его стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.