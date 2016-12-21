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  • Конечная стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге – 41 миллиард

Конечная стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге – 41 миллиард

21 декабря 2016, 15:09
88

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что возведение стадиона в Санкт-Петербурге на остове Крестовском в итоге обойдется в 41 миллиард рублей. Он выразил надежду, что больше средств на строительство арены потрачено не будет.

«Пока там сумма где-то 41 миллиард рублей, насколько я помню. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Я в это верю, потому что, наверное, какие-то деньги сохранились с 41 миллиарда. Они будут в ближайшее время освоены и направлены на пуско-наладочные работы. Думаю, что такой суммой и ограничится. Надеюсь на это.

Одна из трудностей была в том, что сразу после начала проектирования умер японский архитектор, который проектировал этот стадион, поэтому много его планов остались нереализованными. Пришлось проектировать уже другим людям, что вызвало такую задержку. Это очень серьезная причина того, что стадион так долго строился с самого начала.

Понятно, что 10 лет – это очень много для строительства любого сооружения, в том числе и стадиона. Слава богу, он не был заморожен», – сказал Тюльпанов.

Источник: Rambler спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (88)
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Dgad
1482323675
С этого 41 млрд получили откат все, вплоть до вовки путина, поэтому все и молчат,а разобраться реальная стоимость 15 млдр максимум. Если бы показали публично что вот они столько то украли, а украли те те и те, посадить на 15 лет, тогда я бы поверил что верхушка не при делах. А так явно же что свое же правительство обворовывает свою же страну и народ, миллиардами воруют же. И никого никогда поэтому не посадят.
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kykyi
1482325883
Строительство Колизея( вместимость свыше 50 тыс. человек) началось при императоре Веспасиане, затем он скоропостижно умер. Заканчивал строительство его сын Тит, тоже с большими трудностями. Но ничего уложились за 8 лет и это в 1 веке нашей эры.
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zigbert
1482328140
Япона мать.А мы сидим думаем кто виноват?
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Акамутo Хуевато
1482328156
Действительно,стоимость стадиона получилась КОНЧЕННАЯ.
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ВoВ
1482328291
Это жесть...мне кажется на эти деньги можно построить стадионов 25
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APchelov
1482328898
Задолбали!!! Сколько можно ёрничать? Ну да, строили долго. Но стоимость совершенно адекватная, и уж тем более по сравнению с московскими стадионами, которые ни вместительностью, ни наличием крыши несравнимы с питерским. К тому же перед ними не ставилась задача строить такой огромный стадион. И условия попроще. А стоимость вполне сопоставима )
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ivanthebest
1482329288
Хмм... Оказывается ещё и бедолага японец во всём виноват...)) Ну такие смешные, хоть бы отмазки более правдоподобные и умные что ли лепили...) Пидорасы нечистые!
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Андрей 26 rus
1482329625
В стране кризис держитесь денег нет , ебать вообще уже воруют в открытую пиздец ебливый путя куда ты страну загоняешь
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shurik45
1482334771
Сумма вроде адекватная получается ,т.к. у Галецкого стадион обошелся в 20 млрд. По вместимости питерский в два раза больше. Да и технически конструкция самого стадиона более сложная в исполнении . Чего только крыша и выкатное поле стоят . Не мне конечно судить ,но факты на лицо. А так, какая гос.стройка без воровства обошлась ?
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товрос
1482338895
КОНЧЕНАЯ стоимость бомжатника...
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