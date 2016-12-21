Конечная стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге – 41 миллиард

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что возведение стадиона в Санкт-Петербурге на остове Крестовском в итоге обойдется в 41 миллиард рублей. Он выразил надежду, что больше средств на строительство арены потрачено не будет.

«Пока там сумма где-то 41 миллиард рублей, насколько я помню. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Я в это верю, потому что, наверное, какие-то деньги сохранились с 41 миллиарда. Они будут в ближайшее время освоены и направлены на пуско-наладочные работы. Думаю, что такой суммой и ограничится. Надеюсь на это.

Одна из трудностей была в том, что сразу после начала проектирования умер японский архитектор, который проектировал этот стадион, поэтому много его планов остались нереализованными. Пришлось проектировать уже другим людям, что вызвало такую задержку. Это очень серьезная причина того, что стадион так долго строился с самого начала.

Понятно, что 10 лет – это очень много для строительства любого сооружения, в том числе и стадиона. Слава богу, он не был заморожен», – сказал Тюльпанов.