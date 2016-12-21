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    Конечная стоимость строительства стадиона в Санкт-Петербурге – 41 миллиард

    Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что возведение стадиона в Санкт-Петербурге на остове Крестовском в итоге обойдется в 41 миллиард рублей. Он выразил надежду, что больше средств на строительство арены потрачено не будет.

    «Пока там сумма где-то 41 миллиард рублей, насколько я помню. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Я в это верю, потому что, наверное, какие-то деньги сохранились с 41 миллиарда. Они будут в ближайшее время освоены и направлены на пуско-наладочные работы. Думаю, что такой суммой и ограничится. Надеюсь на это.

    Одна из трудностей была в том, что сразу после начала проектирования умер японский архитектор, который проектировал этот стадион, поэтому много его планов остались нереализованными. Пришлось проектировать уже другим людям, что вызвало такую задержку. Это очень серьезная причина того, что стадион так долго строился с самого начала.

    Понятно, что 10 лет – это очень много для строительства любого сооружения, в том числе и стадиона. Слава богу, он не был заморожен», – сказал Тюльпанов.

    Источник: Rambler спорт

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    21.12.2016 15:09
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 декабря 2016, 10:36

      Весь мир смеется над стройкой века: антипример , как надо строить и пример , как надо воровать смело и весело.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 21 декабря 2016, 21:59

      Хрень построили и рады, простоит лет 5 и рухнет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 декабря 2016, 21:05

      Какой-то мазохист это всё считает и постоянно выкладывает.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 21 декабря 2016, 20:54

      Дорого и глупо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 декабря 2016, 20:21

      "...который проектировал этот стадион, поэтому много его планов остались нереализованными."
      Страшно подумать,сколько бы тогда стоил,если-бы удалось все планы реализовать...)

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 21 декабря 2016, 19:48

      КОНЧЕНАЯ стоимость бомжатника...

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > Зенит оле оле олa 21 декабря 2016, 20:29

      у нас быстрее стадион достроят,нам такой суперхуйни не надо

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Зенит оле оле олa 22 декабря 2016, 07:07

      выйди на балкон,посмотри на наш сталион он на 70% готов бу-га-га

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 19:23

      Все то думали, что так долго строят то, а оказывается япоша подставил, помер сукин сын

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 19:17

      Позор на весь мир. И на током стадионе ещё будут базелям да бенфикам проигрывать

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 21 декабря 2016, 19:06

      "будут в ближайшее время освоены" ... единственная не лживая фраза из речи...

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 декабря 2016, 18:56

      А серыми?

      -1
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