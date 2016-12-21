ЦБ РФ выпустит памятные монеты к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018

Центральный банк РФ выпустит памятные монеты, посвященные проведению Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году в России, сообщает пресс-служба банка. Планируется выпустить серебряную монету номиналом 3 рубля и тиражом 10 тысяч штук, золотая монета номиналом 50 рублей – тиражом 5 тысяч штук. Также будут выпущены инвестиционные монеты: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей, посвященные проведению в России в 2018 году чемпионата мира по футболу. Тираж серебряной монеты – до 300 тысяч штук, золотой – до 100 тысяч штук.