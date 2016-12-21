Анчелотти: «Я забочусь о результатах команды, а не отдельных игроков»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не собирается делать уступки некоторым футболистам, чтобы они оказались в стартовом составе или на скамейке запасных. В том числе, нападающему Томасу Мюллеру.

«На мне лежит ответственность за принятие решений относительно стартового состава и скамейки запасных. Некоторые игроки будут недовольны. Но моя цель заботиться о результатах всей команды, а не отдельных футболистов», – заявил Анчелотти.

Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.