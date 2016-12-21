Каррагер считает Аспиликуэту лучшим защитником АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил мнение, что защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта – лучший представитель своего амплуа в АПЛ.

«Убежден, что Аспиликуэта – это лучший защитник английской Премьер-лиги. Если бы мне пришлось выбирать среди всех защитников АПЛ, кого взять в свою команду, то я выбрал бы именно его. В случае с Сесаром можно быть уверенным, что он хорошо выступит на следующей неделе», – сказал Каррагер.

В текущем сезоне АПЛ на счету Аспиликуэты 17 матчей.