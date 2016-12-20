Джанаев: «Ростов» – лучшая команда в моей карьере»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов против ПСВ, а также назвал ростовский клуб – лучшим в своей карьере. Напомним, ранее стало известно, что голкипер отказался от перехода в «Зенит».

– Перед матчем в Эйндховене чувствовали, что результат может стать вехой в истории клуба?

– Ощущения можно было сравнить с теми, когда стоишь на краю пропасти. Вариантов два: или улетаешь вниз, или продолжаешь бороться, чтобы устоять. Встреча с голландцами стала для нас матчем года. Все знали, конечно, что положительным результатом впишем новую главу в историю. Но добавляло настроя и понимание, что этот матч – огромный шанс для каждого. Кто знает, когда в следующий раз доведется сыграть в весенней стадии плей-офф? Поэтому да, осознавали, что наступил момент, когда требуется достать из себя все и даже сверх возможного: или сейчас, или никогда. Хотя тяжело сейчас не только нам. Думаю, у многих есть финансовые проблемы, особенно во второй восьмерке. Сколько в последнее время разговоров о долгах!

– Для вас принципиально продолжать побеждать именно в «Ростове»?

– Это лучшая команда в моей карьере. Очень хочу, чтоб команда сохранилась надолго и мы все вместе продолжили путь. Всего полтора года назад боролись за выживание в Премьер-лиге, а сегодня против нас выходят соперники из любого топ-клуба и знают: просто так, как говорят, на классе, «Ростов» не взять, упорная борьба гарантирована.