Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Луческу в ближайшее время встретится с Витселем

    Главный тренер «Зенита» сообщил, что в ближайшее время планирует встречу с полузащитником команды Акселем Витселем. Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский футболист может перейти в «Ювентус».

    «Я встречусь с Акселем в ближайшие дни. Думаю, это может произойти в Румынии. Я знаю, что он собирается провести часть своего отпуска с семьей и женой. Он очень важный игрок для «Зенита», но я знаю, что карьера футболиста длится всего 10-15 лет. Я за всю карьеру ни разу не блокировал переходы своих игроков в большие клубы. Давайте посмотрим, что будет дальше: будут ли правильные условия, чтобы продать Витселя в январе», – сказал специалист.

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2016 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +312

      hmelarj 21 декабря 2016, 11:55

      ювентус это круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 21 декабря 2016, 09:08

      Скажет ему уходи)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 21 декабря 2016, 08:59

      зачем все это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 декабря 2016, 08:49

      Ждем результата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 декабря 2016, 01:04

      дедушка и внучёк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 декабря 2016, 00:41

      ...чушь несусветная...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 21 декабря 2016, 00:22

      сколько можно,уже надоели

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 20 декабря 2016, 22:20

      Не уверен, летом ДА !, а после зимы, проблематично для команды.
      Хотя не Витселем одним..., а кто заменит? Юсупов? Центр поля проигрываем. Мак, Джулиано(еще бы таких), но они более фланговые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 декабря 2016, 21:28

      Надо отпускать
      Так будет для всех лучше

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 