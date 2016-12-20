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  • Бубнов: «Василий Березуцкий предпочтительнее Кутепова в обороне»

Бубнов: «Василий Березуцкий предпочтительнее Кутепова в обороне»

20 декабря 2016, 17:43
7

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что игрок ЦСКА Василий Березуцкий смотрится предпочтительнее представителя красно-белых Ильи Кутепова на своей позиции.

«Если брать все необходимые критерии по игре Василия Березуцкого и Кутепова, то армеец предпочтительнее. Кутепов быстрее Березуцкого? Нет. Кутепов лучше него играет головой? Нет. Не думаю, что Кутепов более технически оснащен Березуцкого. Не случайно же Черчесов оставил в сборной защитника ЦСКА. Говорить, что Кутепов на сегодняшний день лучший центральный защитник, не стал бы», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Березуцкий Василий Кутепов Илья Бубнов Александр
Комментарии (7)
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Asbjorn
1482245423
У березуцкого просто опыт есть,вот и ставят,так то они практически одинаковы
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cska-62
1482246231
Прогресс Кутепова при Каррере очевиден. Грешен, сначала думал, что вряд ли из него получится центробек экстра-класса! Теперь думаю иначе. Будет работать, наберётся опыта и запросто станет столпом обороны сборной. Мыслить на поле при Каррере он стал уже намного быстрее, чем прежде. Будет лучше читать игру, то и недостаток скорости в движении этим компенсируется. Но сравнивать его пока с Василием Березуцким просто нелепо! Пока это просто разные величины!
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Zly
1482253886
Какой смысл ставить в сборной пенсионеров? Если сейчас молодежь не наигрывать, то когда. Кутепов будет играть в клубе, будет больше опыта. Если хотим достойно выступить в 2018, то нужна молодежь, которая играет в клубах, в центр обороны. Иначе это будет проходной двор, скорости у стариков уже не стает
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илья 009
1482256620
Кутепов лучше так, как моложе и выносливей.
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_peretrukhin8
1482258280
Кутепов-самый потенциальный центральный защитник, а может и самый лучший молодой игрок в сборной России. Насчет Березуцкого я не согласен. Старый он уже для сборной!
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agrmark
1482294071
Сейчас уже вряд ли!
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