Бубнов: «Василий Березуцкий предпочтительнее Кутепова в обороне»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение, что игрок ЦСКА Василий Березуцкий смотрится предпочтительнее представителя красно-белых Ильи Кутепова на своей позиции.

«Если брать все необходимые критерии по игре Василия Березуцкого и Кутепова, то армеец предпочтительнее. Кутепов быстрее Березуцкого? Нет. Кутепов лучше него играет головой? Нет. Не думаю, что Кутепов более технически оснащен Березуцкого. Не случайно же Черчесов оставил в сборной защитника ЦСКА. Говорить, что Кутепов на сегодняшний день лучший центральный защитник, не стал бы», – заявил Бубнов.