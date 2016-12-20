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    В «Рубине» не исключили уход Оздоева и Сонга

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин отметил, что клуб открыт для переговоров по любому своему футболисту. Команда намерена определиться с игроками, которые покинут коллектив, в начале следующего года.

    «У Алекса Сонга вообще никаких проблем по здоровью нет. Существует вопрос длинной скамейки. Сейчас тренер под свое видение набирает коллектив. А кто останется и с кем расстанемся, будем обсуждать после Нового года. Поэтому ни про Сонга, ни про Оздоева сказать точно не могу. Мы по всем футболистам открыты», – заявил Метшин.

    Источник: Р-Спорт

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    20.12.2016 15:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 декабря 2016, 17:07

      В Локомотиве Оздоев точно в основе играл бы

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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Joko21 20 декабря 2016, 19:52

      ты-чмо!!!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > АЛЕКС 58 20 декабря 2016, 20:04

      А ты смешной

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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 14:51

      ты сам то ублюдок умеешь разговаривать
      только минусы умеешь ставить

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