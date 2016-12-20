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    Халк: «На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно»

    Бывший игрок «Зенита» Халк оценил игру петербургского клуба в текущем сезоне. Напомним, что сейчас бразилец выступает за «Шанхай СИПГ».

    – Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу говорит, что раньше в петербургской команде очень многое зависело от вас и вашей игры, а теперь она избавляется от «халкозависимости». Как к этому относитесь?

    – Мне так не кажется. Вы же видите, команда почти не поменялась и отлично выступает. В «Порту» после моего отъезда так тоже говорили, и вообще такое часто звучит, когда из команды уходит индивидуально сильный игрок. Но результат всегда зависит от команды в целом. Когда взаимодействие всех футболистов находится на высоком уровне, тогда и личные качества становятся заметнее. «Зенит» – такая команда, в которой важен каждый игрок, и каждый обладает своими сильными сторонами. На моем месте сейчас играет Жулиано, и он делает это прекрасно. И его индивидуальное мастерство тоже выходит на первый план, но, опять же, благодаря командной игре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 08:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 20 декабря 2016, 13:09

      Халк как танк на всех шел, Жулиано же отдает прекрасные пасы и сам забивает.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 декабря 2016, 10:40

      Да всё правильно сказал. Если всё строится на одном игроке, то раз его внезапно сломали до конца сезона и всё, пора на понижение в классе что ли сразу. Всё зависит от командной игры. Не он один ушёл и ни Жулик один пришёл. Так что всё компенсировалось новыми исполнителями и командной игрой. Тот же Наполи после продажи Игуаина и сломанного Милика не так уж и в кризисе. За Лигу Чемпионов и без первого и с потерей второго борется.

      2
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 20 декабря 2016, 10:08

      Наверное обратно хочет...

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 20 декабря 2016, 09:11

      Следит...

      1
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      Рейтинг: +370

      mik1954 20 декабря 2016, 09:04

      На вторую часть сезона необходимо укрепить центральную зону и все будет в порядке...

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 декабря 2016, 09:02

      Была б защита..а нападение всегда забивает.вот что имел ввиду Халк)

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 20 декабря 2016, 08:55

      7!!!

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 декабря 2016, 08:53

      Это точно!!!

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 20 декабря 2016, 08:50

      Ты прав!!!

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