На дом экс-форварда «Амкара» Твумаси совершено нападение

Бывшего форварда «Амкара» Патрика Твумаси ограбили в столице Ганы Аккре, о чем информирует Ghana Sports Online.

По данным источника, преступники ворвались в дом футболиста «Астаны» и вынесли оттуда все деньги и ценные вещи. Полиция уже приступила к расследованию ограбления.

«Я благодарен Богу, что я и моя семья остались живы минувшей ночью после вооруженного ограбления. Это крайне печальный инцидент, но мы все целы и невредимы. Нападавшие ворвались в мой дом с оружием, забрали все деньги и много вещей. Но мы остались живы. Это все», – пишет футболист в Instagram.