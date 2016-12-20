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На дом экс-форварда «Амкара» Твумаси совершено нападение

20 декабря 2016, 06:15

Бывшего форварда «Амкара» Патрика Твумаси ограбили в столице Ганы Аккре, о чем информирует Ghana Sports Online.

По данным источника, преступники ворвались в дом футболиста «Астаны» и вынесли оттуда все деньги и ценные вещи. Полиция уже приступила к расследованию ограбления.

«Я благодарен Богу, что я и моя семья остались живы минувшей ночью после вооруженного ограбления. Это крайне печальный инцидент, но мы все целы и невредимы. Нападавшие ворвались в мой дом с оружием, забрали все деньги и много вещей. Но мы остались живы. Это все», – пишет футболист в Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-Лига Амкар-Пермь Астана Твумаси Патрик
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