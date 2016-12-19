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    «Амкар» и «Спартак» обсуждают условия перехода Джикии

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов провел две встречи с представителем защитника клуба Георгия Джикии Вадимом Шпиневым в Москве. На них обсуждались условия перехода в «Спартак» и личный контракт 23-летнего футболиста. Сумма трансфера Джикии зависит от двух условий – гонорара компании, в которой работает Шпинев, и условий выплаты «Спартаком» денег «Амкару». На сегодняшний день участники сделки обсуждают суммы в диапазоне 2,4 – 3,2 миллиона долларов.

    По условиям сделки Джикия может доиграть текущий сезон в клубе Пермского края. Решение должно быть принято до 12 января. Уже 18 января «Спартак» отправится в ОАЭ на свой первый тренировочный зимний сбор.

    Источник: Спортфакт

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    19.12.2016 10:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +173

      agrmark 19 декабря 2016, 14:20

      Да, было бы хорошо иметь такого защитника.

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 19 декабря 2016, 13:07

      Бойцовый игрок по играм заметно хотелось бы чтоб оказался у нас такие нужны с бойцовским духом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 19 декабря 2016, 12:19

      Паспорт и возраст, больше ничего…

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun > filosof sparty 19 декабря 2016, 12:46

      а что за паспорт у него? Грузинский?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > oyabun 19 декабря 2016, 12:54

      Ну да, Спартак грузинов сейчас скупает...маркетинговый ход.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 декабря 2016, 12:18

      Всё логично. Купить на перспективу и дать доиграть сезон в родном клубе. Вот ещё один игрок как вариант сборной страны в составе Спартака. Сумма нормальная с учётом возраста и игровой практики в РФПЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 11:31

      цены Спартак ниже плинтуса предлагает

      -3
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 > Joko21 19 декабря 2016, 12:37

      Нормальная цена. Не звезду же покупают. Еще не ясно пойдет ли у него игра в Спартаке

      1
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 19 декабря 2016, 11:30

      Темная лошадка пока, но линию обороны укреплять надо однозначно, так что Велкам! Если еще и неожиданно впишется замечательно в команду как неизвестный нам в начале своего перехода Зобнин, то вообще будет прекрасно. А Каррера умеет делать из рядовых игроков настоящих бойцов на поле.

      8
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      Рейтинг: +107

      nikita08 19 декабря 2016, 10:52

      )))

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