Казаков: «Никто не притягивал к себе столько людей на ВГТРК, сколько собрал Каррера»

Спортивный журналист Илья Казаков рассказал, как записывал программу при участии главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. По его словам, никто не притягивал на ВГТРК к себе столько людей, сколько удалось собрать итальянскому специалисту.

«Я спросил его о телепрограммах – о футбольных, разумеется. Что он смотрит в Италии, что смотрит здесь? И услышал: только трансляции. Что даже интервью не вызывают в нем большого интереса. Попытка задуматься, чем это вызвано, не принесла ответа.

Самодостаточностью? Дефицитом времени? Или нежеланием видеть что-то еще кроме футбола в чистом виде, нежеланием ломать свой собственный взгляд на матчи?

Карреру заметили. Еще пять минут назад мимо него шли люди, не обращая на итальянца никакого внимания, а сейчас все изменилось. Народ начал стекаться к нашему столику, но я всех отгонял, прося прийти после записи программы к студии. Потом, когда мы вышли оттуда, в коридоре стояла толпа, которую я прежде на ВГТРК никогда не видел. Хотя приходили на эфир и главные тренеры сборной, и звезды-игроки. Но никто из них не притягивал к себе такого количества людей», – сказал Казаков.