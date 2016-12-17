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    На зимних сборах Георгий Габулов вернется в общую группу «Оренбурга»

    Полузащитник «Оренбурга» Георгий Габулов, присоединившийся к оренбуржцам летом по истечении контракта с «Крыльями Советов», начнет заниматься в обще группе на зимних сборах. 28-летний футболист перенес операцию по удалению мениска.

    «Летом у Георгия закончился контракт с «Крыльями Советов», после чего он сделал стандартную операцию по удалению мениска, ничего серьезного. Он заявлен за «Оренбург», который ждет его возвращения на поле. Сейчас Георгий уже восстановился, «закачал» ногу и начал работать. Надеюсь, если ничего не помешает, на зимних сборах он будет тренироваться в общей группе», – сказал старший брат игрока – голкипер Владимир Габулов.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2016 12:49
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