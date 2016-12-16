Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в скором времени может стать игроком «Ювентуса». Сообщается, что туринский клуб близок к тому, чтобы удовлетворить финансовые запросы петербуржцев.

«Ювентус» предложил «Зениту» за футболиста 6 миллионов евро плюс бонусы – общая сумма составит около 10 миллионов, что отвечает пожеланиям нынешнего клуба игрока. Сам Витсель уже согласовал с итальянцами условия личного контракта.

По информации источника, посредник между сторонами напряженно работает в поисках устраивающего всех соглашения. «Ювентус» рассчитывает заключить сделку по Витселю в декабре и сообщить о трансфере в начале 2017 года.