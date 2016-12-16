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  • «Ювентус» рассчитывает заключить сделку по Витселю в декабре и сообщить о трансфере в начале 2017 года

«Ювентус» рассчитывает заключить сделку по Витселю в декабре и сообщить о трансфере в начале 2017 года

16 декабря 2016, 20:08
3

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель в скором времени может стать игроком «Ювентуса». Сообщается, что туринский клуб близок к тому, чтобы удовлетворить финансовые запросы петербуржцев.

«Ювентус» предложил «Зениту» за футболиста 6 миллионов евро плюс бонусы – общая сумма составит около 10 миллионов, что отвечает пожеланиям нынешнего клуба игрока. Сам Витсель уже согласовал с итальянцами условия личного контракта.

По информации источника, посредник между сторонами напряженно работает в поисках устраивающего всех соглашения. «Ювентус» рассчитывает заключить сделку по Витселю в декабре и сообщить о трансфере в начале 2017 года.

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Зенит Витсель Аксель
Комментарии (3)
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Борз-95
1481909805
Санта-Барбара продолжается,и конца этому не видно.
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forward33
1481915823
Куда спешить. Можно растянуть сагу для слухов на всё ТО)))
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опус 2
1481977686
Да забирайте уже !Мусолят полгода,если не больше!
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