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    Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы Ласина Траоре, рассказал о том, почему его клиента недолюбливают фанаты столичного ЦСКА.

    «Потому что народу надо кого-то ненавидеть. Пришел домой, бахнул пивка, водочки, лег на диван и давай всех ругать! Ну, любит так народ делать — да на здоровье!

    Знаете, когда Яя Туре начинал карьеру на Украине, все говорили: «Ну что это за футболист такой? Медленный, вяловатый, тягучий!». Поэтому в «Шахтере» и «Динамо» Киев он не оказался. Только благодаря мне устроили в донецкий «Металлург».

    Вот и Траоре многим не по душе. Типа стоит дылда – ничего не делает. Ну-ну. А вы знаете, сколько вообще Ласина забил голов за ЦСКА в чемпионате? Пять. А сколько лучший бомбардир чемпионата – Смолов? Правильно, 9. Но из них два – с пенальти.

    А теперь представьте, что в ЦСКА 11-метровые исполняет Ласина, а не Натхо. Получите 10 голов. Ну так Траоре был бы лучшим бомбардиром РФПЛ, пробивай он пенальти!

    Любой гол – это гол. Легче всего сделать козлом отпущения Траоре. Но почему тогда с этими пятью голами он лучший бомбардир ЦСКА? Почему хваленые полузащитники «армейцев» не забили по 8-10, где они все? Почему они забивают раз в год? Покажите мне форварда, который без Еременко, Дзагоева и нормальных передач в штрафную забил бы больше, чем Траоре. Я такого не знаю.

    Ласина очень хорошо завершает атаки. Но даже когда он забивает, никто этого не замечает. Сейчас сделал дубль, и началось: «Траоре помог ветер, воздух, еще что-то...». Мол, повезло ему, любой мальчик такое забьет.

    Как только Чалов в пустые ворота закатил мяч — все, истерика. «Наш Федя Чалов, вот это гол, фантастика!». Хотя там моя бабушка бы пяткой мяч в сетку пнула… Поймите правильно, любить и поддерживать своих воспитанников нужно, Чалов – молодец, дай бог ему успехов. Но к Траоре просто необъективно относятся», – заявил Селюк.

    В текущем сезоне Траоре провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге 14 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами, заработал одно предупреждение. В Лиге чемпионов он шесть раз выходил на поле, записав гол и результативную передачу на свой счет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.12.2016 09:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 16 декабря 2016, 23:20

      Вроде взрослый мужик Селюк, а истерит, как малолетка. Никто бы твоего Траоре не песочил бы, если бы он не порол столько моментов и не выглядел как дерево в чужих штрафных. Вот, например, Керж, да у него статистика в последние годы захромала, но я никогда его не песочил, потому что Сашка молодец. Он землю рвет и мечет и глаза его горят. Он ХОЧЕТ ПОБЕДИТЬ!!! А это главное для любого спортсмена, в отличии от работника в сфере спорта!

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      Рейтинг: +244

      007abdul007 16 декабря 2016, 16:10

      вот мудак, Чалов старается, у парня глаза горят, а твоё палено даже попыток старания не проявлял, надеюсь, что соплюк и ЦСКА больше не появятся в одном заголовке

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 16 декабря 2016, 13:42

      понтов до хрена, а так игрочишко слабенький. ни одного решающего гола не забил...

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 декабря 2016, 13:38

      Когда нить кто нить ему точно ебало набьет, допиздится)

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 декабря 2016, 12:56

      Селюк, в Монако расскажи об игре Траоре, как он сражался и красиво забивал
      голы и был лучшим бомбардиром в России.

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 16 декабря 2016, 12:34

      По игре. Любили,когда было за что.

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 декабря 2016, 12:08

      И кстати, я не пью. Не пиво, не водку. Мудак, а не агент. За метлой совсем не следит.

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 декабря 2016, 12:06

      Начинаю недолюбливать Селюка. Ласина Траоре "мёртвый". Еле ходит по полю, не говоря о том, что бегает... Видел как он "играет"... Его агенту бы лучше выбраться из Барселоны и приехать своими глазами посмотреть за его действиями. Критика в отношении Траоре объективна, с действиями как у него что-то выиграть сложно, если вообще возможно. Достал этот Селюк, продать товар надо, этому так много говорит о нём...

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 декабря 2016, 11:40

      Селюк бы и мяч золотой в этом году Траоре отдал. А как он его хвалит...бил бы он пенальти...ух, что бы тогда было. Вот если бы пенальти Акинфеев бил, догнал бы по голам Траоре, а значит как форвард Траоре говно.

      2
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 16 декабря 2016, 11:17

      Траоре давно пора уезжать из ЦСКА .

      2
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