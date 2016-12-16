Селюк: «Мне есть что рассказать о Яя Туре»

Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что конфликт с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой из-за полузащитника команды Яя Туре уже улажен.

«Буду ли я и дальше воевать с Гвардиолой? Нет. Мы сейчас договорились с «Манчестер Сити» не обсуждать эту тему. Чтобы Яя спокойно играл, а Пеп спокойно тренировал. Но, поверьте, все у нас с Гвардиолой нормально. Мы вообще семьями дружим! Я говорил, что как человек он дерьмо? У всех бывают разногласия. Гвардиола – человек невероятной харизмы. Я тоже неглупый парень. Бывают эмоции, бывают лишние слова.

«Манчестер Сити» – солидный клуб. И ему важна репутация. С 1 января Туре имеет право подписать предварительное соглашение с другим клубом. Может, так и случится, а может, и нет. Тогда и поговорим о Яя, мне есть что рассказать!

Истории про то, как некоторым африканцам сносит крышу от богатства, это ни разу не про Туре. Знаете, за всю свою славную карьеру Яя никогда не спрашивал: «Дмитрий, а какая у меня будет зарплата в новом клубе?». Ни-ког-да. Ему реально плевать на деньги. В донецком «Металлурге» Туре зарабатывал 15 тысяч долларов в месяц. Небольшие деньги, правда? В «Олимпиакосе» – 300 в год. А сейчас Яя миллионер. Потому что профессионал, бескорыстный профессионал», – сказал Селюк.

Напомним, что ранее Селюк неоднократно ярко комментировал конфликт, который существовал между Яя Туре и Хосепом Гвардиолой.