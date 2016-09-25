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    Селюк: «Гвардиола хороший тренер, но как человек – дерьмо»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал решение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы запретить агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе.

    «Команда должна сказать Гвардиоле, что Яя – член их семьи. Неправильно отказываться от игрока высшего класса. Но это его решение. Хосеп хороший тренер, но как человек – дерьмо.

    Запрет говорить плохое в адрес клуба? Гвардиола не может принимать такие решения. Это Англия, а не Северная Корея или Афганистан. Люди всегда должны иметь свое мнение», – сказал Селюк.

    Источник: The Sun

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    25.09.2016 16:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 26 сентября 2016, 13:05

      Селюк тоже не лучше.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor 25 сентября 2016, 21:35

      то Селюк называет Пепа "физруком", то говорит что он хороший тренер. Селюк такой непостоянный...

      -2
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      Рейтинг: +67

      Iskandero 25 сентября 2016, 21:29

      Селюк уже что-то подзадолбал нудеть

      -1
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      Рейтинг: +12

      rompoliss 25 сентября 2016, 21:17

      Селюк-успешный агент.гв-ла - тренер. Селюк сам отвечает за свои слова.Чего Вы его поливайте? чтобы Селюку иметь право что-то сказать надо стать тренером Манчестера? А если б Селюк был хорошим комбайнером? По-Вашему - вообще - полное ничтожество?!

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 сентября 2016, 20:51

      Селюк всё никак не уймётся, налейте ему уже)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 25 сентября 2016, 19:40

      И только Селюк - чистое золото 999-й пробы :-))))

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 25 сентября 2016, 19:02

      Поэтому хороший тренер, потому что нехороший человек, редиска, али-бабаевич ... )))

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 25 сентября 2016, 18:55

      Кто такой Селюк, и кто такой Гвардиола. Да он этого мудака, думаю, даже и не слышит. Насекомое какое-то пищит.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 сентября 2016, 18:15

      Селюк видимо человек не далёкий,раз все никак успокоится не может

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 25 сентября 2016, 18:33

      Никак не может угомониться новостной редактор Бомбардира, который сделал нарезку вью Селюка и каждый день кормит нас этой отравой.

      0
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      Рейтинг: +12

      rompoliss > Asbjorn 25 сентября 2016, 21:19

      А гвардиола, по Вашему, человек далекий?

      -2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 сентября 2016, 17:53

      Мнение мнением, но есть имидж клуба, честь которого защищает игрок

      1
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