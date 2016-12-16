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    Сарсания: «Спартак» не должен смущать возраст Луиса Адриано»

    Известный российский специалист Константин Сарсания прокомментировал возможный трансфер нападающего «Милана» Луиса Адриано в московский «Спартак».

    «Адриано в «Шахтере» мне нравился. По своим качествам это классный форвард. Исхожу из того, что бразилец показывал, выступая в «Шахтере». С другой стороны, в «Милане» он выходит на поле нечасто, мог потерять игровой ритм. Но у «Спартака» есть около полутора месяцев предсезонной подготовки, чтобы дать Адриано игровую практику.

    Сравнение с Зе Луишем? По тому, как бразилец выглядел в «Шахтере», он, на мой взгляд, сильнее. Не должен смущать и возраст – 29 лет. Потому что такой возможности стать чемпионом, как в этом сезоне, у «Спартака» больше может и не быть», – рассказал Сарсания.

    Напомним, в четверг появилась информация о заинтересованности руководства «Спартака» в трансфере Луиса Адриано из «Милана». В текущем сезоне бразилец провел семь матчей в Серии А, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 06:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 декабря 2016, 04:52

      «Спартак» должны смущать результативность Луиса Адриано и отсутствие игровой практики в Милане. Считаю, его покупка - деньги на ветер.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 16:58

      Болельщики ЦСКА явно обрадуются. У них бревно Траоре, вон в Спартак бревно Адриано тянут. В Зенит его к товарищу Луческу, у него подход к нему есть, а тут явно тоже может прозябать как и в Милане.

      -1
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      Рейтинг: +57

      витёчек 16 декабря 2016, 10:25

      адриано в шахтере на один гол надо было 6-7 моментов,в спартаке такого не будет

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 16 декабря 2016, 10:00

      Поговаривают 22.5 ляма хотят.думаю дохрена и потом не продать его уже даже за столько.но как игрок он мощный.Каррера знает кого берет

      0
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 16 декабря 2016, 09:46

      однозначно,надо брать!!!

      1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 16 декабря 2016, 08:29

      Хороший вариант, лишь бы играл и в Спартаке хорошо!

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      Рейтинг: +6

      KWN37 16 декабря 2016, 06:50

      В принципе неплохой вариант, а цена вопроса ?

      1
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      Рейтинг: +450

      Houston > KWN37 16 декабря 2016, 07:49

      7-8 миллионов

      0
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