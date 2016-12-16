Пеллегрини: «Не смогли подписать Алексиса Санчеса из-за финансового фейр-плей»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини признался, что клуб хотел приобрести нападающего Алексиса Санчеса, который в итоге оказался в «Арсенале».

«Он был одним из лучших в мире и каждый день это показывал. Это был большой игрок, которого мы хотели видеть в «Манчестер Сити».

Мы не смогли подписать его перед тем, как это сделал «Арсенал», потому что были наказаны за нарушение финансового фейр-плей. У меня для него не было места в команде.

Алексис – совершенный игрок, и я надеюсь, что он сохранит свою силу на годы», – сказал Пеллегрини.

Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» летом 2014 года за 35 миллионов фунтов. В том же году «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении правил финансового фейр-плей и наказан штрафом свыше 16 миллионов, а также ограничениями на расходы и размер состава.