Эррера: «Поздние голы – это история «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что манкунианцам свойственно забивать голы в концовках встреч. В матче 16-го тура АПЛ поздний гол Златана Ибрагимовича принес «МЮ» победу над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Забивать поздние голы – это история этого клуба. Но если честно, я бы предпочел, чтоб мы обеспечивали победы раньше.

Это была не лучшая наша игра, но мы были достаточно хороши для победы. Мы ее заслужили, и это тем более важно, что все наши конкуренты выиграли на этой неделе – только «Арсенал» проиграл «Эвертону» – поэтому мы довольны и можем извлечь из этой игры много пользы.

Даже проведя не лучший матч, мы все равно создали шесть или семь голевых моментов. Мы победили, как большая команда

Легких матчей нет, это самая удивительная лига мира, и я просто хочу думать о следующей игре

Если бы речь шла об Испании, я бы выбрал пару игр в календаре и сказал: «Нужно выиграть эту или вот эту», но в Англии никогда не знаешь, что произойдет. Можно обыграть «Тоттенхэм», а потом не выиграть у «Пэлас», – сказал Эррера.