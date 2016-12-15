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    «Амкар» ведет переговоры по продаже нескольких своих футболистов

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев затронул тему возможных потерь клуба в зимнее трансферное окно. Специалист не исключил, что команда продаст нескольких игроков.

    «В наших условиях мы можем продать любого игрока, если получим за него хорошие отступные. Тренеру, конечно, никогда не хочется расставаться с футболистами. Ни с Селиховым, ни с кем-то другим. Хотя бы по той причине, что все уже относительно сыграны друг с другом, хорошо знают требования тренера. Если и расставаться, то по минимуму, чтобы это не отразилось на наигранных связях, которые есть сегодня в команде. Думаю, если нам удастся сохранить текущий состав, то больше двух-трех новых футболистов не потребуется.

    Сегодня в этом смысле ситуация относительно стабильная, но все равно команду могут покинуть некоторые футболисты – предложения по нескольким игрокам есть. Нельзя сказать, что все уже решено, но переговоры ведутся. И мы должны быть к этому готовы», – заявил Гаджиев.

    Источник: Известия

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    15.12.2016 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 15 декабря 2016, 18:48

      Будь готов! Всегда готов!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 декабря 2016, 18:31

      Главное, что б не раздербанили Амкар. Неплохо показывают себя

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 декабря 2016, 17:35

      Понеслась...Это какой уже клуб, четвертый?

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